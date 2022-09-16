وتتوقع منظمة الدول المصدرة للبترول، "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، أن يرتفع الطلب على النفط عالميا بين 2 أو 3 بالمئة هذا العام والعام المقبل.

وصعد المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي المالي بنسبة 1.9 بالمئة محققا أفضل أداء يومي منذ مطلع مارس.

وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 3.1 بالمئة، وارتفع سهم شركة اتصالات والمزيد "إي آند"، المعروفة سابقا باسم مجموعة الإمارات للاتصالات، بنسبة 3.8 بالمئة.

كما ارتفع سهم مجموعة "ملتي بلاي" للاستثمارات 6.9 بالمئة ليواصل تحقيق مكاسب لليوم التاسع على التوالي.

وفي سوق دبي المالي، زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 1.6 بالمئة وإعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وحقق مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية بلغت 4.1 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب.