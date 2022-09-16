وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن أسعار المستهلكين قفزت بنحو 79 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهي أسرع وتيرة منذ 30 عاما.

وكانت زيادة معدل الفائدة هي التاسعة خلال العام الجاري.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز أن يتسارع معدل التضخم في الأرجنتين إلى حوالي 95 بالمئة بحلول نهاية العام.

وتفاقم الوضع في الأرجنتين مع تزايد تكاليف الغذاء والوقود العالمية وهو ما يؤثر سلبا على شعبية حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التي تمثل يسار الوسط قبل انتخابات العام القادم.

وتعتبر خطوة رفع معدلات الفائدة لتبقى فوق معدلات التضخم أحد النقاط المتفق عليها بين حكومة الأرجنتين وممثلي صندوق النقد الدولي، بهدف التوافق حول صفقة للديون بقيمة 45 مليار دولار.