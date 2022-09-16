وقال المركزي الروسي، في بيان على موقعه الإلكتروني، الجمعة، إن معدلات نمو الأسعار لا تزال منخفضة، مما يسهم في مزيد من تباطؤ التضخم السنوي.

وبحسب البيان فإن معدل التضخم السنوي في الأسعار تراجع إلى 14.3 بالمئة في أغسطس، مقابل 15.1 بالمئة في يوليو، مع انخفاض أسعار السلع والخدمات، بعد أن كانت ارتفعت بحدة في مارس الماضي.

وتوقع بنك روسيا أن يبلغ معدل التضخم السنوي في العام الجاري ما بين 11 و13 بالمئة، على أن يواصل النزول إلى ما بين 5و7 بالمئة العام المقبل، ويعود إلى مستهدفه البالغ 4 بالمئة في 2024.