وقالت "سالك" في بيان، الجمعة، إنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، من أجل زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي، إلى حوالي 1.867 مليار سهم، بما يعادل 24.9 بالمئة من رأس مال الشركة. وكانت الحصة المطروحة في البداية 20 بالمئة فقط.

وأوضحت الشركة، أن زيادة حجم الطرح جاء "استجابة للطلب القوي من المستثمرين، وتغطية الاكتتاب من شرائح المكتتبين كافة".

وكان مستشارو صفقة الطرح أوصوا بزيادة حجم الطرح، بعد أن اشترى المستثمرون، الثلاثاء، جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام.

سيظل سعر الطرح كما هو عند 2 درهم (0.54 دولار) للسهم، وستحتفظ حكومة دبي بحصة نسبتها 75.1 بالمئة في الشركة، بحسب البيان.

وسترتفع حصة المؤسسات من الاكتتاب العام الأولي إلى 1.72 مليار سهم تمثل 92.2 بالمئة من الصفقة، بينما سيحصل مستثمرو التجزئة على 146 مليون سهم. تظل شريحة المستثمرين الأساسية دون تغيير.

وقالت "سالك"، في البيان، إن الطرح المؤسسي سينتهي في موعده في 21 سبتمبر، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في 29 سبتمبر، بقيمة سوقية افتتاحية متوقعة تبلغ 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

وطرح سالك، هو الثالث هذا العام، في دبي، بعد "ديوا" و"تيكوم"، وهو جزء من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لتعميق البورصة.

وكانت "ديوا" جمعت في أبريل الماضي 6.1 مليار دولار، بعد أن رفعت الحصة المطروحة ثلاث مرات تقريبا إلى 18 بالمئة، مقابل 6.5 بالمئة كانت مستهدفة في بداية الطرح.

يذكر أن دبي أطلقت "سالك" عام 2007، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في الإمارة، يمكن سائقي المركبات من المرور عبر بواباته دون التوقف في أكشاك تحصيل رسوم المرور أو نقاط وقوف.