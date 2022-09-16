وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في السعودية، إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة، تقدر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تستهدف جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية.