وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، الخميس، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك قد تراجع في يوليو إلى 6.07 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال ما لا يقل عن 20 عاما، قبل أن يتعافى مجددا في الأسابيع الماضية.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة في السنوات القليلة الماضية، وكان آخر انخفاض قد نتج عن بيع البنك المركزي التركي مليارات الدولارات في عمليات تدخل في السوق في أعقاب أزمة عملة حدثت في ديسمبر.

واختتمت الليرة عام 2021 بانخفاض بنسبة 44 بالمئة مقابل الدولار، وهو ما ساهم في زيادة التضخم إلى أكثر من 80 بالمئة، وهو أعلى مستوى في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانخفضت العملة بأكثر من 27 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

ولبى البنك المركزي التركي حاجة السوق لأكثر من 30 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ ديسمبر، باستخدام احتياطياته، بالإضافة إلى تدخلات مباشرة في سوق النقد الأجنبي في 2019-2020، عندما باع 128 مليار دولار لدعم الليرة.