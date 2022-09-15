وأعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع.

كما استقر سعر الدولار قرب مستوياته المرتفعة، والتي سجلها في الآونة الأخيرة، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيستمر في تشديد السياسة النقدية.

وتراجع خام برنت بواقع 2.92 دولار، أو بنسبة 3.11 بالمئة، ليصل إلى 91.28 دولارا للبرميل، وذلك عقب افتتاح الأسهم الأميركية.

كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 2.58 دولار، أو بنسبة 2.88 بالمئة إلى 85.98 دولارا للبرميل.

وأثارت الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان المنتجة للنفط، والتي تتعلق بنزاع مستمر منذ عقود بين الدولتين، قلقا بشأن الإمدادات، رغم أن مسؤولا أرمينيا كبيرا قال الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة.

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

ويعتبر الدولار القوي من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط، إذ تصبح السلع المقومة بالدولار، ومنها النفط الخام، أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.