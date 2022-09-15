وقال علي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة ألبا، لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر للألمنيوم في برشلونة "الطلب الإجمالي أقل... بسبب تردد الناس في الطلب".

وأضاف "لدى العديد من العملاء (الأوروبيين) دفتر طلبات، لكن ليس لديهم يقين بشأن متى يتسلمون المعدن لأنهم يخشون أنه إذا حجزوا الكمية بالكامل، سيبدأ الركود".

وقال البقالي إن تراجع الأسعار إلى جانب ارتفاع التكاليف بنحو 30 بالمئة منذ 2020 يلقي بثقله على القطاع.

وأوضح أن "الربحية ... لم تعد موجودة في النصف الأول".

وقالت مجموعة يوروميتوكس التي تمثل منتجي المعادن في أوروبا إن ارتفاع أسعار الطاقة الذي زاد منذ الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في الاضطرار لوقف نصف طاقة إنتاج الألومنيوم في الاتحاد الأوروبي.

ووصل السعر في بورصة لندن للمعادن لمدة ثلاثة أشهر إلى 2300 دولار للطن، وكان قد قفز إلى مستوى قياسي يزيد على أربعة آلاف دولار للطن في مارس.

وقال البقالي إن "ألبا" تنتج حاليا نحو 1.6 مليون طن سنويا، وهو ما يزيد قليلا عن طاقتها.