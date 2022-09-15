وتأسست شركة "فيغما" في عام 2012، وبحسب تقرير بموقع "سي إن بي سي"، فإن الشركة قامت بإنشاء برنامج تصميم يعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، ما يتيح إمكانية التعاون بين الفرق المختلفة بالشركة الواحدة.

وذكر التقرير أن البرنامج الذي صممته "فيغما" كان منافسًا لبرنامج "إكس دي" الذي صممته شركة "أدوبي".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أدوبي"، شانتانو ناراين، إن قوة الشركة الحالية كبيرة ومترسخة، بسبب قدرتها على إنشاء وتصميم تقنيات متطورة خاصة بها، بجانب قدرتها على الاستحواذ على شركات تقوم بنفس الأداء.

وأكد أن الجمع بين "أدوبي" و"فيغما" سيصنع حالة من الإبداع التعاوني لدى الشركة.

وفي تداولات ما قبل الافتتاح، تراجع سهم "أدوبي" بنحو 10 بالمئة، رغم الإعلان عن الصفقة.