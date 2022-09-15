وتعتبر العملات المشفرة قبلة للعديد من "عشاق الاستقلال المالي" الذين يسعون للإستثمار في "سوق الكريبتو" رغم عدم درايتهم الكبيرة بهذا العالم المليء بمعلومات غير صحيحة.

استثمار متقلب

ويقول الأستاذ في قسم المعلوماتية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور حيدر هرمناني في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العملات المشفرة استطاعت أن تفرض نفسها بقوة على أغلب أسواق التداول المالية، ولكن ما يجهله الكثيرون هو أن هذا الاستثمار "ليس دائماً مفروشاً بالمكاسب الربحية" كما يصوره البعض، فسوق العملات المشفرة "طريق متقلب" من الصعب للغاية التنبؤ بالاتجاه الذي سيأخذه، لذلك يجب التذكر دائماً أن التداول بالعملات المشفرة، ينطوي على مخاطر كبيرة وبالتالي يجب على الفرد استثمار مبلغ يمكن تحمل خسارته.

وهم الثراء السريع

ويرى هرمناني أن الأمل بتحقيق الثراء السريع من خلال الاستثمار بالعملات المشفرة بات حلماً يداعب آمال العديد من الشباب، الذين يقعون ضحية بعض الأشخاص ممن يمتهنون وظيفة التسويق للعملات المشفرة عبر منصات التواصل، مشيراً الى أن هذا الأمر غير صحيح، حيث يعد "الصبر" من أبرز مفاتيح النجاح في عالم الكريبتو.

وشدّد على ضرورة التأكد من خلفية بعض الأشخاص الذين يقومون بالتسويق للعملات المشفرة عبر منصات التواصل، خصوصاً الجيل الشاب الذي بات ضحية لعملية "تصيّد" ممنهجة تقوم بها جهات يُدفع لها لتسويق معلومات مغلوطة بهدف جذب مزيد من الأشخاص الى عالم العملات المشفرة.

استثمار "غير ذكي"

من جهتها تقول المستشارة في البلوكتشاين والكريبتو رندة الرفاعي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هناك قسماً كبيراً من الأشخاص، يهرعون للإستثمار بالعملات المشفرة عندما ترتفع أسعارها، مشيرة الى أن الاستثمار في هكذا توقيت يمكن وصفه بـ "غير الذكي"، حيث من المستحسن أن يتم الاستثمار عندما تنخفض الاسعار على أن تتم عملية الشراء بشكل تدريجي وعلى مراحل وليس دفعة واحدة.

ورأت أن كل ما يتعلق بالعملات المشفرة يتطور بسرعة كبيرة، إذ من الضروري على الفرد أن يطوِّر معرفته الأساسية بكل ما يتعلق "بعالم الكريبتو" لكي يتحول استثماره الى "استثمار ذكي"، فالمعرفة هي السلاح الأول في الاستثمار الناجح.

أكثر معلومة "مغلوطة"

وبحسب الرفاعي فإن أكثر معلومة "مغلوطة" عن الاستثمار في العملات المشفرة هي تلك المنتشرة بين صفوف النساء، حيث كن يعتقدن أن كل ما يتعلق بـ "سوق الكريبتو" مخصص للرجال فقط، مشيرة الى أن هذا الأمر واجهته كثيراً خلال عملها، حيث أن عدد كبير من النساء اللاتي قابلتهم كن يظنن أن الأمر مربك وليس مخصص لهن وهو ما تبين عدم صحته بمجرد فهمهن لكيفية إدارة الامور بسهولة ودون تعقيد.