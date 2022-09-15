وقالت "سيسكو" في بيان للبورصة السعودية إن التحالف يضم شركتها الزميلة، وهي الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) والتي تملك فيها سيسكو 50 بالمئة من رأس المال، بالإضافة إلى شركة أكواليا الإسبانية وشركة الحاج عبدالله علي رضا (هاكو).

وأضافت أن المشروع يتعلق "بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي للمملكة العربية السعودية من قبل شركة المياه الوطنية".

ويخدم القطاع أربع مناطق في شمال السعودية. وتملك شركة توزيع 39 بالمئة من شركة المشروع لتنفيذ العقد. وقال البيان إن الأثر المالي للمشروع من المتوقع أن يظهر في الربع الأول من عام 2023.