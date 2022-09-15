وأضاف أكسيوتين في مؤتمر صحفي، إنه لا يمكن توقع وصول إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد في المستقبل المنظور.

وكانت شركة "غازبروم" قد أوقفت إمدادات الغاز عبر الخط "نورد ستريم 1" والذي ينقل الغاز إلى أوروبا بنهاية شهر أغسطس الماضي، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لتبني العديد من الإجراءات بهدف تقليل استهلاك الغاز في الاتحاد والعثور على بدائل للغاز الروسي، بجانب إجراءات أخرى.

وفي تصريحات لها، الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تنفيذ "إصلاح كامل وعميق" لسوق الكهرباء في دول الاتحاد.

كما رأت فون دير لاين أن وضع سقف على عائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليار يورو، أي نحو 140.1 مليار دولار، لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.

وقالت فون دير لاين إن التصميم الحالي لسوق الكهرباء لم يعد منصفا للمستهلكين، الذين يجب أن يجنوا فوائد الطاقات المتجددة المنخفضة الكلفة، حسب تعبيرها.

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الأربعاء إن الحكومة ستسمح بزيادة أسعار الغاز والكهرباء ولكن بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة لكل منهما.

وأضافت بورن أن سبب الزيادة يرجع إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، ونقص إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية المحلية.