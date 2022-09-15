سجلت الميزانية المركزية لتركيا فائضا قدره 3.59 مليار ليرة (197 مليون دولار) في أغسطس، بينما بلغ الفائض الأولي 26.23 مليار ليرة، بحسب بيانات وزارة المالية، الصادرة الخميس.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة، والتي تم تبنيها في ديسمبر لوقف تراجع العملة 15 مليار ليرة في أغسطس.

وسجلت الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام فائضا 33.13 مليار ليرة، وفائضا أوليا 207.12 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات خطة دعم المودعين 75.61 مليار ليرة في تلك الفترة.

من جهة أخرى، رفعت وكالة فيتش الدولية، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 4.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.

وأوضحت فيتش في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "صدمات العرض والتضخم يضربان بشدة الاقتصاد العالمي"، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري "نموا كبيرا" مدفوعا بقوة الصادرات والاستهلاك.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 5.2 بالمئة، و2.9 بالمئة خلال العامين 2023 و2024.