وتلقت الشركات التي تُبقي متاجرها مضاءة ليلاً الكثير من الانتقادات في فرنسا خلال الأسابيع الماضية بسبب أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، ووسط دعوات للشركات لبذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ.

وقالت LVMH، التي تدير 522 متجرًا و 110 موقع إنتاج في فرنسا، إنها ستطفئ الأنوار في المتاجر بين الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 7 صباحًا، بينما ستُطفأ مكاتبها في الساعة 9 مساءً.

وأضافت أنها ستخفض درجات الحرارة في المواقع الصناعية بمقدار درجة مئوية واحدة في الشتاء وترفعها بدرجة واحدة في الصيف.

وبسبب أزمة الطاقة، كانت رئيسة بلدية باريس قد أعلنت، الثلاثاء، أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 22,00 (20,00 بتوقيت غرينتش) اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري.

كما توقع وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الأربعاء، أن تبلغ صافي تكلفة تطبيق حد أقصى على أسعار الطاقة في فرنسا في ميزانية 2023 حوالي 16 مليار يورو، أي نحو 15.99 مليار دولار.