وصعد الدولار بنسبة 0.28 بالمئة مقابل الين عند 143.58، بعدما انخفض بنسبة واحد بالمئة الأربعاء على خلفية أنباء أفادت بأن بنك اليابان قد أجرى مراجعة لأسعار الصرف مع البنوك، وهو ما يعني استعدادا محتملا لشراء الين.

وعاد اليورو للهبوط مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0.15 بالمئة إلى 0.99635 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.9864 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1.15115 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، عند 109.84، محافظا على مكاسب بنسبة 1.5 بالمئة منذ الثلاثاء، عندما أظهرت بيانات أميركية ارتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا. ودفع هذا الأسواق إلى الاستعداد لرفع متوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، إذ لم يعد أمامه خيارات سوى المضي في رفع كبير آخر في اجتماع تحديد‭‭ ‬‬أسعارها الأسبوع المقبل.