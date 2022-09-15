وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش بعد تراجع على مدى يومين متتاليين.

وتسببت بيانات التضخم الأميركية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك واحدا بالمئة وجاء في صدارة القطاعات الرابحة مع ترقب البنوك لتحقيق أكبر مكسب ممكن من رفع معدلات الفائدة، في حين ذكر مورغان ستانلي أن هذا أمر إيجابي للبنوك في المنطقة.

واستقر مؤشر كاك الفرنسي دون تغيير، بعد أن أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 5.9 بالمئة في أغسطس من 6.1 بالمئة في يوليو، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع التضخم إلى 5.8 بالمئة.