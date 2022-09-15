وأبلغ كلاوديو ديسكالزي مؤتمرا للأعمال أن إيطاليا ضمنت واردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويج للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا، لكنها تحتاج لمرافئ إضافية للغاز الطبيعي المسال لاستقبال المزيد من الوقود من بضع دول.

وقال ديسكالزي إن المجموعة، التي استوردت العام الحالي حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز من روسيا من بين ما إجماليه 29 مليار متر مكعب استوردتها إيطاليا، ستستبدل ما يزيد قليلا على 50 بالمئة من الإمدادات الروسية بدءا من شتاء هذا العام.

وأضاف أنه في شتاء 2024-2025، ستكون إيني قد استبدلت الغاز الروسي بنسبة 100 بالمئة.

وقال ديسكالزي إن الجزائر في الوقت الحالي ضاعفت إلى المثلين تدفقاتها من الغاز إلى إيطاليا.

وأضاف قائلا "ثم لدينا مساهمات أخرى مثل مساهمة من النرويج. في المستقبل سيكون لدينا أيضا مساهمات من مصر ونيجيريا وأنغولا والكونغو عبر الغاز الطبيعي المسال."