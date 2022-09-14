ويعتبر النظام، والذي أطلق بالتعاون مع شركة "بلانيت"، الأحدث من نوعه عالمياً، وتم إطلاقه في إطار التطوير المستمر للعمل الحكومي في دولة الإمارات.

وجاء الإعلان عن إطلاق النظام الجديد خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، في دبي، بحضور سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وإياد الكردي، مدير عام شركة "بلانيت" المُشغِّلة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

ويعتمد النظام الجديد على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، حيث يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام.

وقال البستاني إن نظام رد الضريبة للسياح حقق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي، حيث تضاعف عدد معاملات رد الضريبة للسياح إلى 2.31 مليون معاملة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 1.13 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 104.15 بالمئة.

وأوضح أن القيمة الإجمالية لمبالغ الضريبة التي تم ردها للسياح قد ارتفعت بنسبة 113.48 بالمئة، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مُرجعاً النمو إلى تخفيف القيود العالمية على السفر، الذي أدى إلى ارتفاع الحركة السياحية في الدولة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تتحول أكثر من 3.5 ملايين فاتورة ورقية تقليدية إلى معاملات رقمية بالكامل من خلال النظام الجديد.