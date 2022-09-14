وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 16.67 نقطة، أي بنسبة 0.05 بالمئة، عند الافتتاح ليصل إلى 31088.3 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 7.45 نقطة، أي بنسبة 0.22 بالمئة، ليصل إلى 3949.14 نقطة، كما ارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 62.14 نقطة، أي بنسبة 0.53 بالمئة، ليصل إلى 11696.09 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في بداية تداولات الأربعاء، بسبب بيانات التضخم الأميركية، إذ انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أميركية، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في أغسطس الماضي، على أساس سنوي.

ورغم انخفاض التضخم السنوي مقارنة بشهر يوليو عندما سجل 8.5 بالمئة، إلا أنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.1 بالمئة، ما عزز احتمالات إقرار الفيدرالي الأميركي زيادة كبيرة للفائدة في اجتماع الشهر المقبل.