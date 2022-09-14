وأضاف المركز أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي اتساقا مع توجه وزارة المالية في تمكين ودعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الاقتصاد السعودي نما في الربع الثاني من العام، بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 9.9 بالمئة في الربع الأول، محققا أعلى معدل نمو فصلي منذ 11 عاما، بفضل الانتعاش الكبير في الأنشطة النفطية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تريليون و48 مليار ريال في الربع الثاني.