وأنقذ صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة شركة لوفتهانزا من الإفلاس خلال الجائحة بحزمة قيمتها 9 مليارات يورو (حوالي 8.97 مليار دولار)، بما في ذلك دخولها بنسبة 20 بالمئة إلى رأس المال.

لكن السلطات أكدت دائما أن هذه المشاركة موقتة وستتوقف مع تحسن الوضع.

وعلى مدى سنوات، كان الصندوق يخفض حصته تدريجيا بهدف إتمام بيعها بحلول أكتوبر 2023.

وقال الصندوق في بيان مساء اليوم الثلاثاء إنه باع الآن آخر أسهمه المتبقية لمستثمرين دوليين مقابل 455 مليون يورو.

وأضاف إن "خطة المساعدات الحكومية ساعدت الشركة بنجاح على تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف أن إجمالي الإيرادات من بيع الأسهم بلغ 1.07 مليار يورو وأن الربح المحقق من هذا الاستثمار بلغ 760 مليون يورو.

ورحبت يوتا دونغيس مديرة الصندوق "بانتهاء مساهمة" صندوق الاستقرار. وقالت إن "الشركة أصبحت مجددا بأيدي القطاع الخاص".

وجاء الإعلان بعد عمليتي بيع أدّتا إلى خفض المساهمة العامة إلى 14,09 بالمئة في 2021 و9.92 بالمئة في يوليو الماضي.

وتعمل المجموعة التي تمتلك الخطوط الجوية النمساوية والسويسرية و"يورو وينغز" و"بروكسل إيرلاينز" بشكل أفضل بعدما تعرضت لخسائر فادحة خلال الوباء.

وحققت الشركة أرباحًا صافية في الربع الثاني من هذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من عامين مدفوعة بقطاع الشحن خصوصاً.

وبعد إلغاء أكثر من ثلاثين ألف وظيفة منذ 2020، تخطط لوفتهانزا أيضًا لتوظيف خمسة آلاف شخص هذا العام وعدد مماثل في 2023.