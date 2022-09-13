وقالت وزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.5 بالمئة في يوليو، مواصلا هدوءه بعد تسارعه خلال يونيو إلى 9.1 بالمئة فيما يعد أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفع التضخم في أغسطس بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات فإن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس على أساس شهري، مقابل "صفر" في يوليو، بينما كانت التوقعات -0.1 بالمئة.

وكانت الأسواق تأمل في تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل أكبر لتشجيع الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة، التي ارتفعت بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس.