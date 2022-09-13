وقالت سوني ميوزيك في بيان: "مع استمرار الحرب في إحداث تأثير إنساني مدمر في أوكرانيا واستمرار زيادة العقوبات على روسيا، لم يعد بإمكاننا الحفاظ على وجود في روسيا".

وكانت الشركة الموسيقية علقت عملياتها في روسيا في وقت سابق من هذا العام بعد إطلاق ما تصفه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واتخذت عدة شركات غربية خطوات مماثلة ببيع أعمالها في روسيا أو تجميدها، ردا على الحرب الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، ومن بين هذه الشركات "ديل تكنولوجيز"، و"نتفلكيس"، و"سامسونغ".