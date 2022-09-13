وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش. ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار، الاثنين، وسط تراجع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، التي ستصدر عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5 بالمئة في يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الاثنين، أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير 2021.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7 بالمئة إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7 بالمئة.