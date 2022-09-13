وزاد المؤشر ستوكس 600 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وقفزت أسهم شركة أفيفا البريطانية للبرمجيات 3.3 بالمئة لتتصدر المؤشر الأوروبي.

وارتفع سهم مجموعة شنايدر إلكتريك الصناعية الفرنسية 0.9 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة يو.بي.إس 1.1 بالمئة وسط خطط لزيادة التوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة إلى 0.55 دولار للسهم.

وستتجه جميع الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم إذ يتوقع المحللون أن التضخم بلغ ذروته.

وأظهرت بيانات بريطانية تراجع معدلات البطالة إلى 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1974.