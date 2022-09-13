وارتفعت مؤشرات بورصات شنغهاي وطوكيو وهونغ كونغ وسيدني، فيما انخفضت أسعار النفط.

ارتفع مؤشر إس آند بي 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 1.1 بالمئة مسجلا رابع ارتفاع يومي له.

ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية التي يأملون أن تشير إلى بلوغ أعلى مستوى للتضخم منذ أربعة عقود عند 9.1 بالمئة في يونيو وانخفاضه إلى 8.5 بالمئة في يوليو.

هذا الانخفاض يتوقع أن يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الاضطرار إلى رفع معدلات الفائدة إلى مستوى قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وقال إدوارد مويا، من شركة أوندا لتداول الاسهم، في بيان إن التقرير "سيظهر على الأرجح تخفيف ضغط التسعير لكنه لن يثني الاحتياطي الفيدرالي عن الحفاظ على موقف متحفز".

ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 23274.57، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 28589.11. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7 بالمئة إلى 19489.43.

وارتفع مؤشر كوسبي في سول بنسبة 2.6 بالمئة إلى 2445.99 وارتفع مؤشر إس آند بي- إيه إس إكس 200 في سيدني بنسبة 0.6 بالمئة إلى 7002.00.

وشهدت بورصة نيوزيلندا انخفاضا، بينما ارتفعت مؤشرات بورصات جنوب شرق آسيا.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 إلى 4110.41. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 32381.34، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3 بالمئة إلى 12266.41.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي الأميركي غدا الأربعاء تقريرا حول حجم التضخم في شهر أغسطس.

وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دعمهم لرفع معدلات الفائدة ولاستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة كافية للتأكد من القضاء على التضخم.