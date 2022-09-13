وقررت الشركة تحديد سعر الطرح النهائي بـ 2 درهم لكل سهم لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركة عند الطرح 15 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار)، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "تلعب ’سالك’ دوراً حيوياً في خطط التنمية الحضرية لدبي. ويقترن نمو الشركة بنمو المدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا الطرح فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من تلك الرحلة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها لإدراج أسهمها بالسوق المالي باهتمام كبير ونرى أن الاستثمار فـي الشركة يمثل فرصة فريدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء كون منظومة "التعرفة المرورية – سالك" تعتبر أحد أصول البنية التحتية الأساسية المتقدمة تقنياً، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من خطط التوسع المستمرة في دبي، فضلاً عن نموذج أعمالها الفريد الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة".

وأبرمت الشركة في 12 سبتمبر 2022 ، اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC، ودبي القابضة و"شمال القابضة" وصندوق أبوظبي للتقاعد "يُشار إليهم معًا باسم "المستثمرون الأساسيون" ، وفقًا لموجبه كل من المستثمرين الأساسيين على حدة وليس بشكل مشترك أو جماعي أو فردي، الذين التزموا باستثمار ما مجموعه نحو 606 ملايين درهم (نحو 165 مليون دولار) في الطرح العام للشركة، وستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.

ويستمر الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "سالك"، حتى 20 سبتمبر للمستثمرين الأفراد في الإمارات ضمن الشريحة الأولى للأفراد والشريحة الثالثة للموظفين المؤهلين، وحتى 21 سبتمبر للشريحة الثانية الخاصة بالمستثمرين المؤهلين.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم "سالك" توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في إبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول إبريل 2023.

فيما تتوقع الشركة توزيع 100 بالمئة من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون المتوقع عند 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100 بالمئة من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وهذا هو رابع طرح عام في سوق دبي المالي هذا العام - وثالث طرح لحكومة دبي بعد هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة تيكوم، - وطرح سالك هو جزء من خطة حكومية أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لزيادة عمق السوق.

المستثمرون الأساسيون

في 12 سبتمبر 2022 ، أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC) ودبي القابضة و"شمال القابضة" وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معًا باسم "المستثمرون الأساسيون") ، وفقًا لموجبه كل من المستثمرين الأساسيين على حدة (وليس بشكل مشترك أو جماعي أو فردي)، اللذين التزموا باستثمار ما مجموعه نحو 606 مليون درهم إماراتي (نحو 165 مليون دولار) في الطرح العام للشركة، وستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.

يعمل بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC بالنيابة عن "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" ، والذي تم إنشاؤه بمثابة مستثمر استراتيجي طويل الأمد في الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني (AM SPC) يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول؛ أحد أكبر مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.

دبي القابضة هي شركة استثمارية عالمية متنوعة الأنشطة تشغل في 13 دولة، وتتألف محفظتها من خمس شركات رائدة تساهم في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.

"شمال القابضة" هي شركة استثمارية تمتلك وتدير مجموعة فريدة ومتنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي على المدى الطويل.

أنشئ صندوق أبو ظبي للتقاعد في عام 2000، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي. ثمرة لتطلعات حكومة أبو ظبي للارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير نظام تقاعدي شامل يقوم على إدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص في الإمارة.

يذكر أن شركة سالك تأسست بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022. وتعمل سالك كنظام لتحصيل رسوم الطرق في دبي منذ عام 2007، حيث توفر اتصالاً سلساً بين الإمارات الأكثر ازدحاماً في الإمارات. وتعمل سالك بموجب اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات - دبي كشريك استراتيجي. ولطالما لعبت دوراً جوهرياً بفضل سجلها الحافل والممتد على 15 عاماً في مجال التنقل المستدام والمريح.