وأضاف الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، في بيان أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك المصانع ستبلغ حوالي 6.2 مليون طن.

وقال الخريف إن هذه المشروعات الثلاث، تشمل مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 1.2 مليون طن سنويا، ويستهدف بناء السفن ومنصاف النفط وخزانات النفط الضخمة.

كما تشمل أيضا مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، بطاقة إنتاجية سنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر.

ويستهدف هذا المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، بحسب البيان.

وذكر البيان أن المشروع الثالث عبارة عن إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.