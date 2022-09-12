وأعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شهبازوف، عبر "تويتر" أن أذربيجان، وهي أحد دول القوقاز الغنية بالمحروقات، "سلّمت 7.3 مليار متر مكعب" من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.

وفي المجموع، ستسلم باكو 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في العام 2022، أي أعلى بنسبة 31 بالمئة عن الكميات الموردة العام الماضي، وفقا للمصدر ذاته.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أذربيجان في يوليو لإقناع باكو بتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا التي تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي وسط الصراع في أوكرانيا.

واتفقت فون دير لاين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على مضاعفة حجم الغاز المصدر من باكو إلى أوروبا "في غضون سنوات قليلة".