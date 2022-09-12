وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1726.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 1238 بتوقيت غرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1733.69 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1741.20 دولار للأونصة.

وقال كريج إرلام، وهو محلل كبير للأسواق في أواندا "تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عائدات سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 19.53 دولار للأونصة مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقفز البلاتين 1.6 بالمئة إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2222.87 دولار.