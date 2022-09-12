والميزان التجاري، يظهر الفارق بين الصادرات والوارادت لكل بلد، فإذا كانت الصادرات أكثر من الواردات، يسجل فائضا، وإذا حدث العكس يسجل عجزا.

وقال جهاز الإحصاء، في بيان إن العجز في الميزان التجاري بلغ 3.21 مليار دولار في يونيو مقابل 3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة الصادرات سجلت تراجعا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، إذ بلغت 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار قبل عام.

وبحسب البيان، فإن انخفاض الصادرات يرجع إلى هبوط قيمة صادرات بعض السلع في مقدمتها الأسمدة، والعجائن ومحضرات الغذائية، والمنتجات المدرفلة من حديد أو صلب.

وسجلت قيمة الواردات انخفاضا بنسبة 7.7 بالمئة، إذ بلغت 6.96 مليار دولار في يونيو حزيران مقابل 7.54 مليار دولار قبل عام.

وعزا الجهاز هذا الانخفاض في الواردات، إلى تراجع قيمة واردات البلاد من منتجات بترولية، وبترول خام، وذرة، وقمح.