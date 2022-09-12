وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر، انخفض بمقدار 113 ألفا، إلى 3 ملايين و445 ألف شخص في يوليو 2022، مقارنة بالشهر السابق.

وأشار معهد الإحصاء إلى أن نسبة البطالة بلغت 8.6 بالمئة للرجال، و13.1 بالمئة للنساء.

وانخفضت مشاركة قوة العمل في يوليو بنسبة 0.5 بالمئة إلى 52.6 بالمئة.

وبرغم معاناة الاقتصاد التركي من واحدة من أسوأ معدلات التضخم في العالم، والتي بلغت 80.21 بالمئة في أغسطس، عند أعلى مستوى في 24 عاما، إلا أن الاقتصاد يحقق معدلات نمو قوية تفوق التوقعات، مستفيدا من نمو الصادرات والسياحة والإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي التركي في الربع الثاني، بنسبة 7.6 بالمئة، متفوقا على توقعات المحللين البالغة 7.4 بالمئة، ومقابل 7.5 بالمئة في الربع الأول.

وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.