وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة ليستمر في الصعود بعد تحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش ليزيد من مكاسبه التي سجلها منذ الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بصورة لا سابق لها بواقع 75 نقطة أساس وتعهده بمزيد من الزيادات.

ويتوقع العديد من البنوك زيادة أخرى بواقع 75 نقطة أساس في أكتوبر.

وتابع المستثمرون أيضا التطورات بشأن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا.

وكلف وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بروكسليوم الجمعة بصياغة مقترحات في غضون أيام قليلة لوضع سقف لعائدات منتجي الطاقة بخلاف الغاز والمساعدة في استمرار عمل شركات الطاقة.