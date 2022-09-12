وأغلق المؤشر "نيكي" مرتفعا 1.16 بالمئة إلى 28542.11 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أغسطس.

وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة إلى 1980.22 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأميركية، الجمعة، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية أول مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع.

وفي طوكيو ارتفعت الأسهم ذات الثقل، إذ قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 2.29 بالمئة، وسوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.49 بالمئة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 1.21 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات السفر والتجزئة بعد أن أفاد تقرير أن الحكومة اليابانية تدرس إلغاء سقفها اليومي من الزوار الأجانب بحلول أكتوبر.