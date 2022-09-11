وأضاف الوزير، خلال جولة في المنطقة، أن هناك توجها لإقامة صناعات تحويلة وليس بيع الفوسفات كمواد خام.

وتابع: "بعد النتائج الجيدة، هناك شركات تقدمت لاستغلال خامات الفوسفات بشكل تجاري ويجري الآن دراسة هذه العروض".

من جهته، قال معتصم الحوامدة، من قسم الدراسات التنقيبية في شركة البترول الوطنية: "عمليات الحفر في الثلاثة أشهر الماضية أظهرت وجود حوالي 500 مليون طن احتياطي فوسفات، أما نتائج الحفر الحالية فقد أظهرت وجود 700 مليون طن، إضافة إلى وجود خامات اليورانيوم بكميات مبشرة وجيدة".

هذا ويشير المعنيون إلى أن كميات الإنتاج وجودته وقربه من حقول الغاز "تساعدُ على إيجاد صناعات تحويلية لخامات الفوسفات المكتشفة حديثا، مما يعني توفير فرص عمل جديدة، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي".