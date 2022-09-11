وأضافت الهيئة أن ربحية السهم ستكون عند 6.2 فلسًا للسهم الواحد، ومن المقرر دفعها لحملة الأسهم المستحقين خلال شهر أكتوبر.

وذكرت ديوا أن الجمعية العمومية ستقوم بالتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني، إذ يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50 بالمئة من رأسمال الشركة.

وقالت الهيئة إنه يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، فيما يجب ألا يكون الوكيل، لعدد من المساهمين، حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5 بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.

ويشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد سجلت إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم (3.29 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الأرباح 3.3 مليار درهم (نحو 900 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد قامت بطرح أسهمها في سوق دبي المالي في أبريل الماضي، بعد أن بدأت عملية الطرح من خلال الاكتتاب على عدد أسهم بلغ 3.25 مليار سهم، ومن ثم زادت الهيئة عدد الأسهم إلى 8.5 مليار سهم.

وقالت الهيئة آنذاك إن نسبة الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج ستثمل 17 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 83 من رأس المال.