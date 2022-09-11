وعلى الرغم من نمو حجم السوق خلال الفترة الماضية بقوة، فإن أسهم بعض الشركات التي تعمل بمجال الفضاء قد شهدت تراجعًا كبيرًا يتجاوز 50 بالمئة منذ بداية العام.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، فإن بيئة سوق مجال الفضاء قد تأثرت بعدة عوامل، مثل ارتفاع الفائدة وتأثر أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام، مما انعكس على أداء أسهم شركات الفضاء.

وفي خلال العام، تراجع سهم شركة "ايروجيت روكيتدين" بنسبة 3 بالمئة، على الرغم من أن الشركة تمكنت من تحصيل إيرادات كبيرة من خلال المبيعات، والتي بلغت قيمتها 528.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

بينما ارتفعت أسهم شركة " إيه إس تي سبيس موبيل" بأكثر من 36 بالمئة خلال العام الجاري، حيث بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 7.3 مليون دولار، كما أنها أعلنت مواصلة العمل على إطلاق قمر صناعي جديد يحمل اسم "بلو واكر 3" في شهر سبتمبر الجاري.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة "أسترا" لصناعة الصواريخ والمركبات الفضائية عن تراجع فصلي كبير في عائداتها، والتي بلغت 2.7 مليون دولار فقط.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 88 بالمئة منذ بداية العام.

كما هبط سهم شركة "بلو سكاي" منذ بداية العام بنسبة 52 بالمئة، بعد أن سجلت الشركة خسارة بقيمة 8.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام.

وأما سهم شركة "إيريديوم"، فقد ارتفع بنسبة 9 بالمئة منذ بداية العام، حيث أعلنت الشركة، والتي تعمل بمجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عن إيرادات بلغت 174.9 مليون دولار في الربع الثاني، كما سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 105.9 ملين دولار.

وكان سهم شركة "فيرجين غلاكتيك" من أكثر الأسهم تراجعا بنسبة بلغت 55 بالمئة منذ بداية العام، إذ أعلنت الشركة عن خسارة بلغت قيمتها 93 مليون دولار في الربع الثاني، بعد أن أعلنت عن تأخير جديد في بدء خدماتها التجارية.

وبشكل عام، لم يكن الحظ حليفًا لأسهم شركات الفضاء، وكان التراجع هو السمة الغالبة على أدائها.