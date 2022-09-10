وقال التقرير أن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 252 مليار دولار أخرى، تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج، علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل الحرب.

وإجمالا، قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو، وهو ما يزيد بمقدار 1.6 عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2021.

وأفاد التقرير أن نحو 105 مليارات دولار تحتاجها البلاد على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة، مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة، وأكثر من 600 مستشفى.

كما ذكر التقرير أيضًا أنه من الضروري الاستعداد للشتاء المقبل، الذي يرجح أن يكون قاسيا وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.

وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية، وأنه من المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.