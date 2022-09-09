وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 352.8 نقطة، أو بنسبة 1.11 بالمئة، ليصل إلى 32127.32 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 52.15 نقطة أو بنسبة 1.32 بالمئة إلى 4059.31 نقطة، في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 210.67 نقطة أو بنسبة 1.77 بالمئة إلى 12072.38 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات اليوم بسبب صعود أسهم البنوك بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.76 بالمئة بحلول الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش، مدعوما بصعود أسهم البنوك وأسهم قطاع التعدين.