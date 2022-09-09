ويأتي القرض في وقت تكافح فيه كييف لمواصلة المحافظة على سير العمل في هيئاتها الحكومية، بعد أن تأثرت البلاد اقتصاديا منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي.

وهذا القرض، الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو جزء من حزمة إجمالية بقيمة 9 مليارات يورو تم الإعلان عنها في مايو.

وتم إرسال المليار يورو الأولى بالكامل مطلع أغسطس.

وقال وزير المالية التشيك، زبينيك ستانجورا، والذي استضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة براغ الجمعة، في بيان، إن الاجتماعات التالية ستقرر كيفية تقسيم 3 مليارات يورو المتبقية من الحزمة إلى قروض أو منح.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد طالب دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، بالاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات لأوكرانيا، خلال اتصال له مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مطلع الأسبوع.