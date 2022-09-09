وذكرت وكالة رويترز، أن الاجتماع الطارئ، لوزراء الطاقة، شهد جدلا كبيرا حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي، حيث يسعى وزراء التكتل الأوروبي إلى إيجاد آلية تسمح بخفض أسعار الغاز، دون أن تعرض الإمدادات إلى أوروبا للخطر.

ويهدف الاجتماع، في الأساس، إلى التوصل إلى اتفاق على سبل حماية المواطنين من الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة والحيلولة دون انهيار مرافق الطاقة، وسط وقف روسيا التدريجي لإمدادات الغاز إلى أوروبا في إطار المواجهة بينهما بسبب الأزمة أوكرانيا.

ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تدعم على نطاق واسع مقترحات لحماية موردي الكهرباء من الانهيار بسبب أزمة سيولة، لكن هناك انقساما بينها بشأن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي.

وقالت روسيا، التي زودت أوروبا بثلث إمداداتها من الغاز قبل أن تثير حربها في أوكرانيا أزمة، إنها ستوقف الإمدادات تماما إذا فُرض الحد الأقصى.

من جانبه، توقع رئيس مجلس النواب الروسي، الجمعة، أن تفشل خطط الغرب لفرض سقف لسعر صادرات روسيا من النفط والغاز وأن ترتفع الأسعار بقدر أكبر بكثير مما تحاول الدول الغربية وضعه.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) عبر قناته على تيليغرام "ما يسميه مسؤولو مجموعة السبع (سقفا) للسعر سيتحول إلى قاع للسعر".

وتهدف المحادثات الوزارية اليوم، إلى حصر الخيارات في تلك التي تحظى بدعم واسع قبل تقديم مقترحات رسمية، وليس التوصل إلى قرار نهائي.

وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا، لدى وصوله إلى الاجتماع الطارئ في بروكسل: "نحن في حرب طاقة مع روسيا... علينا أن نرسل إشارة واضحة مفادها أننا سنفعل كل ما يلزم لدعم أسرنا واقتصاداتنا".

وزادت فواتير الطاقة، التي ارتفعت بالفعل مع تعافي الطلب على الغاز من جائحة كوفيد-19، بعد أن أطلقت روسيا "عملياتها العسكرية" في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات على موسكو. وتسعى الحكومات جاهدة للحد من صدمة الأسعار.

واقترحت المفوضية الأوروبية تقديم سيولة طوارئ لشركات الطاقة التي تواجه طلبات متزايدة بضمانات، وهي خطوة قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي أيدتها على نطاق واسع. كما يدعم البعض مقترحات للحد من الطلب على الطاقة.

وقال دبلوماسيين إن اقتراح سقف الأسعار أحدث انقساما في الآراء، إذ يقول البعض إنه لن يساعد في ظل انخفاض شحنات موسكو إلى أوروبا، وتخشى بعض دول وسط أوروبا، التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي، أن تفقده بالكامل.