وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1726.80 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت غرينتش. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع وصعد حوالي واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1738.1 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: "إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب".

وانخفض الدولار أكثر من واحد بالمئة لأدنى مستوى في ما يربو على أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 18.85 دولار للأوقية، وزادت بنسبة 4.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 884.73 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو.

أما البلاديوم فصعد 1.3 بالمئة إلى 2165.72 دولار ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو.