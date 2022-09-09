وصعدت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من سبعة بالمئة لتصل إلى 20796 دولارا، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

كما ارتفعت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، خمسة بالمئة مسجلة أيضا أعلى مستوى في أسبوعين عند 1717 دولارا.

وكانت بتكوين متراجعة يوم الأربعاء إلى 18540 دولارا.

وقال مشاركون في السوق إنه لا يوجد دافع بعينه وراء المكاسب بخلاف التفاؤل الواضح اليوم الجمعة المدفوع بانخفاض في الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، وانتعاش الأسهم الصينية.

وقد تتزايد تقلبات إيثر في اليومين المقبلين بسبب تحديث برمجي مزمع معروف باسم "الدمج"، من المقرر إجراؤه في وقت ما بين 10 و20 سبتمبر.

وسيغير هذا التحديث بشكل جذري كيفية معالجة المعاملات ومن المفترض أن يخفض استهلاك الطاقة. وتخطط بعض البورصات لإيقاف عمليات الإيداع والسحب مؤقتا أثناء التحديث.