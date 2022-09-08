واختتم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" تعاملات الأسبوع عند 10265.35 نقطة ارتفاعا من 9936.87 نقطة في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، ليسجل سادس مكسب أسبوعي في آخر ثمانية أسابيع.

وبدأت مصر محادثات في شهر مارس الماضي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لكن الصندوق قال في يوليو إنه لا يزال يتعين على القاهرة إحراز "تقدم حاسم" على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية.

وسجل المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.3 بالمئة و1.8 بالمئة في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل تراجعا في جلسة أمس الأربعاء بلغت نسبته 0.9 بالمئة.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على زيادة بنسبة 0.32 بالمئة، مع صعود أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، وكريدي أجريكول مصر، ومدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 4.07 بالمئة و4.01 بالمئة و3.46 بالمئة على الترتيب.