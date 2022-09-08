وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 60.66 نقطة، أو بنسبة 0.19 بالمئة، إلى 31520.62 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 11.04 نقطة، أو بنسبة 0.26 بالمئة، إلى 3965.39 نقطة، كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 57.69 نقطة، أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 11729.93 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات اليوم، إذ صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش.

وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعا بين 1.0 و1.1 بالمئة.

وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من 2 بالمئة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.