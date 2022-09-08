وارتفع عدد السفن العابرة للقناة، في أغسطس الماضي، إلى مستوى تاريخي، أيضا، مسجلة 2125 سفينة، بزيادة 12.8 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى 127.8 مليون طن في أغسطس، مقابل 110.2 مليون طن في العام الماضي، بزيادة 16 بالمئة.

وقناة السويس أقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر.

وشهدت حركة التجارة العالمية، نشاطا قويا في الفترة الأخيرة مع زيادة الطلب على السلع والخامات، لتعويض الطلب المكبوت الذي خلفته عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا.

وتسعى مصر حاليا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تواجه تحديات اقتصادية نتيجة زيادة مستويات التضخم وتراجع الجنيه وشح العملة الصعبة.