وتترقب الأسواق حجم الرفع الذي سيعلنه البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ويدرس البنك رفعا يتراوح بين 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس، مع وجود توقعات برفع أعلى من ذلك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعا بين 1.0 و 1.1 بالمئة.

وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من اثنين بالمئة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.