ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0609 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأميركية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في "غولد سيلفر سنترال" ومقرها سنغافورة، إن "الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر".

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر. كما يتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعا كبيرا للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب الساعة 1215 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا غارد في الساعة 1245 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.