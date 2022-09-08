كما زادت مخزونات الخام بحوالي 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر في حين انخفض مخزون البنزين بنحو 836 ألف برميل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تسجل مخزونات الخام تراجعا بواقع 733 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.8 مليون برميل.

وصدر تقرير معهد البترول متأخرا يوما عن الموعد المعتاد بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء الخميس، وتشير توقعات وكالة "رويترز" إلى تراجع مخزون الخام الأميركي بواقع 250 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، قد شهدت تراجعا حادا بواقع 3.3 ملايين برميل إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

من جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في شهر يونيو بنسبة 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020 .

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري إن إنتاج النفط ارتفع إلى حوالي 11.8 مليون برميل يوميا في يونيو، من نحو 11.6 مليون برميل يوميا في مايو.