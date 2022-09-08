وكانت كولينز تتحدث في أول مقابلة مع وسائل الإعلام منذ تولت منصبها هذا الصيف.

وقالت "من السابق لأوانه في الوقت الحالي الحديث بشكل محدد بشأن ما هو التحرك الأنسب للسياسة النقدية الذي سيكون في سبتمبر"، مشيرة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في 20 و21 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يقرر صانعو السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع هل يرفعون معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي أو يقررون زيادة أصغر قدرها 50 نقطة أساس.

وقالت كولينز "سأكرر القول بأننا نحتاج ألى أن نفعل المزيد، نحن لا نرى حتى الآن انخفاضات كبيرة في الأسعار، وذلك هو ما سنبحث عنه".

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد قدم التزاما صارما للمستثمرين بوقف التضخم، مشيرا في كلمة على هامش ندوة جاكسون هول، في أغسطس الماضي، إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة، وتركها مرتفعة لفترة من الوقت حتى يتأكد من إنجاز مهمته في كبح التضخم، مستبعدا أن يعكس "الفيدرالي" هذا المسار قريبا.

وقال باول، إن إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، هو الشاغل الأساسي للفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن هذه السياسة سوف تسبب بعض الألم الاقتصادي للمستهلكين والشركات.